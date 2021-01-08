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    На избирательных участках Туркестанской области будут строго соблюдены карантинные требования

    8 Января 2021, 17:26

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан будут строго соблюдены карантинные требования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    На всех избирательных участках принимаются меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Специалистами районных и городских управлений департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области проводятся все необходимые мероприятия по соблюдению карантинных требований против коронавируса и санитарно-дезинфекционный режим, на постоянной основе проводится санитарно-просветительная работа.

    В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения в день голосования всем участникам избирательного процесса необходимо соблюдать социальную дистанцию, масочный режим. При посещении избирательного участка необходимо соблюдать режим ношения одноразовых медицинских или защитных масок и перчаток и пользоваться санитайзерами с антисептическим средством для дезинфекции рук, установленными на избирательном участке.

    Гражданам также необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 - 2 метров друг от друга. Кроме того, следует избегать рукопожатий или других видов прямого контакта и пользоваться личными авторучками. Если участник выборов проходит лечение от КВИ и находится на карантине, то он должен заранее предупредить и уведомить членов комиссии.

    Избирательные участки должно быть обеспечены достаточным количеством защитных средств (маски, перчатки, антисептик и т.д.), рекомендуется менять защитную маску каждые 3 часа. В день голосования все участники избирательного процесса должны соблюдать требования по обеспечению мер санитарной безопасности, установленные главным

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Безопасность Коронавирус в РК Выборы-2021
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