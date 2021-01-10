Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    На избирательном участке в Ереване завершилось голосование

    10 Января 2021, 22:27

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Завершил свою работу избирательный участок №275 при Посольстве Казахстана в Армении. Явка составила 100%. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Голосование избирателей на парламентских выборах в Казахстане на участке №275, организованном в здании Посольства Казахстана в Армении, началось в 7:00 по местному времени. Для голосования в здание казахстанской дипмиссии с утра активно прибывали граждане Казахстана, постоянно и временно проживающие в Республике Армения. Голосование прошло в спокойной обстановке при соблюдении мер санитарной безопасности.

    На момент закрытия избирательного участка №275 – в 20:00 по местному времени (в 22:00 по времени Нур-Султана – прим. авт.) - свое избирательное право реализовали все 67 зарегистрированных на данном участке избирателей. Тем самым явка составила 100%.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Выборы Армения Общество Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка