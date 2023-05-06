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    На изъятые у коррупционеров деньги в Атырау построят две школы

    6 Мая 2023, 09:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау получит 6 млрд тенге из тех денег, что были изъяты у коррупционеров. Они будут направлены на строительство двух школ в новых городских микрорайонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления образования Атырауской области, в регионе на коррупционные деньги будет завершено строительство сразу двух школ на 600 мест каждая. Это средняя школа, расположенная в микрорайоне Акжар-2, на строительство которой будет направлено 2,8 млрд тенге и средняя школа в микрорайоне Бирлик - 2 стоимостью 3,2 млрд тенге.

    Как ранее сообщалось, Глава государства поручил направлять средства, изъятые у коррупционеров, на строительство школ. Позже Премьер-Министр Алихан Смаилов подписал постановление, согласно которому отсуженные у коррупционеров деньги будут направлять на строительство школ.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Строительство школа
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