Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.31 eur/kzt 484.22

    rub/kzt 5.62 cny/kzt 64.03
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    На инженерно-технические специальности в Казахстане выделено 60% всех грантов

    22 Мая 2023, 17:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев сообщил, что 60% всех грантов выделено на инженерно-технические специальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, 60% всех грантов выделено на инженерно-технические специальности. Общее количество образовательных грантов, выделенных на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования, составляет 88 тысяч. Кроме того, увеличилось количество грантов по педагогической квоте, в 2023 году на это будет выделено 6280 грантов. По программе Серпін выделено 3653 гранта», - сказал Куаныш Ергалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По словам вице-министра, из общего количества грантов для обучения на бакалавриате выделено 73 тысячи, на магистратуру – 13 тысяч, на докторантуру – 1890 грантов.

    «Мы также планируем провести прием документов на грант с 13 по 20 июля, а разместить список обладателей грантов до 10 августа. Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа. ЕНТ проводится пять раз в год: для обучения на платной основе – в январе, марте, августе, для участия в конкурсе грантов – основное ЕНТ, которое сейчас идет», - добавил Куаныш Ергалиев.

    Ранее сообщалось, что 8 мая началось основное ЕНТ-2023, которое продлится до 5 июля. Более 166 тысяч абитуриентов подали 305 тысяч заявлений с учетом двух попыток. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 25% – на русском, 243 человека – на английском языке.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Образование Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Проверять видеозаписи сдачи ЕНТ будут до 31 октября
    Какие изменения внесли в ЕНТ в 2023 году
    Специалистов швейной отрасли планируют готовить в Акмолинской области
    RoboZerde-2023: лучших конструкторов роботов столицы собрал фестиваль имени Алихана Максута
    Популярное
    1 Прокурор отменил решение акимата об изъятии земельного участка у предпринимателя в Кокшетау
    2 Елена Рыбакина выступила с заявлением о «Ролан Гарросе»
    3 Жара и проливные дожди ожидаются летом в СКО
    4 Казахстанский школьник стал призером конкурса научных проектов ISEF – 2023 в Далласе
    5 Уникальную операцию на позвоночнике провели 3-летнему ребенку в столице в рамках ОСМС
    Новости партнеров