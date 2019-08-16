На имущество и счета Алмазбека Атамбаева наложен арест

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура Кыргызстана рассказала об имуществе бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева, на которое наложен арест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Согласно информации пресс-службы Генпрокуратуры КР, в рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является Атамбаев, наложен арест на имущество, ценные бумаги, акции, на все расчетные счета имеющихся в следующих банках КР: ОАО «Кыргызкоммерцбанк»; ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»; ОАО «Оптима Банк»; ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк»; ОАО «Капитал Банк»; ОАО РК «АМАНБАНК»; ЗАО АКБ «Толубай»; ОАО «РСК Банк»; ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»; ЗАО «БТА Банк»; ОАО «Дос-Кредобанк»; ЗАО «ЭкоИсламикБанк»; ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»; ЗАО «Банк Азии»; ОАО «БАКАЙ БАНК»; ОАО «Халык Банк Кыргызстан»; Бишкекский филиал Национального банка Пакистана; ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»; ОАО «ФинансКредитБанк»; ОАО «Айыл Банк»; ОАО «Росинбанк»; ОАО Банк «Бай-Тушум»; ЗАО «ФИНКА Банк»; ОАО «Чанг Ан Банк»; ЗАО «Банк Компаньон». И содержимое банковских ячеек, принадлежащих следующим юридическим и физическим лицам:

Атамбаев Алмазбек Шаршенович; Атамбаева Раиса Минахмедовна; ОАО Кыргызавтомаш; ОсОО «Апрель-ТВ»; Общественный фонд «Апрель»; ОсОО «Редакция телерадиокомпании «Канал D» (Канал Ди); Общественное объединение «Республиканский Общественный Экспертный совет по вопросам Устойчивого Человеческого развития»; Учреждение «Медико-образовательный научный центр «Здоровье и долголетие» (МОНЦЗиД); Объединение юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций»; Объединение юридических лиц «Ассоциации предприятий «Корпорация Кыргызавтомаш». В целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и морального вреда, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, по которым следствие имеет достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого Атамбаева А.Ш. и его близких родственников, наложен арест на имущество на следующих физических и юридических лиц:

Атамбаев Алмазбек Шаршенович:

- ТОЙОТА-ЛЭНДКРУЗЕР, 2000 года год выпуска; - МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО, 1997 года выпуска; - ТОЙОТА-ЛЭНДКРУЗЕР, 1998 года год выпуска; - МАН, 1993 года выпуска; - БМВ-Х53, 2001 года выпуска; - земельный участок, Аламудунский район, с.Кой-Таш, ул.Б/н; - земельный участок, Ыссык-Кульский район, а/а Чон-Сары-Ойский, квартал Курортно-рекреационная зона; - пастбище, Аламудунский район, с.Арашан; - земельный участок, Аламудунский район, с.Арашан; - многолетние насаждения, Аламудунский район, с.Кой-Таш, уч.Аламудун; - земельный участок, Аламудунский район, с.Кой-Таш; - оздоровительный центр, Аламудунский район, с.Кой-Таш; - жилой дом, Аламудунский район, с.Арашан, ул.Полевая; - многолетние насаждения, Аламудунский район, с.Арашан, ул.2-участок; - многолетние насаждения Аламудунский район, с.Арашан, уч.Татыр;

Атамбаева Раиса Минахмедовна:

- ТОЙОТА-ЛЭНДКРУЗЕР, 2004 года выпуска; - МЕРСЕДЕС-БЕНЦ600, 1994 года выпуска; - ГАЗ 3110, 1999 года выпуска; - квартира, г.Бишкек, ул.Московская; - жилой дом, г.Бишкек, пер.Новооктябрьский; ОАО Кыргызавтомаш: - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова; - земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - железная дорога, г.Бишкек, ул.Матросова; - земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова; - земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - торговый центр, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Л.Толстого; - земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - квартира, г.Бишкек, ул.Ибраимова; - магазин, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - склад, г.Бишкек, ул.Матросова; - склад, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - земельный участок, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - склад, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - склад, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - резервуар, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - склад, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - многоквартирный дом, г.Бишкек, микр.Джал; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - склад, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - офис, г.Бишкек, ул.Матросова; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, ул.Ибраимова; - квартира, г.Бишкек, ул.Ибраимова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Горького; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - склад, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - склад, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - склад, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - цех, г.Бишкек, ул.Матросова; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.Матросова; - квартира, г.Бишкек, микр.Джал. ОАО «Медиа Форум»:

- земельный участок, г.Бишкек, ул.7 апреля; - земельный участок, г.Бишкек, ул.7 апреля; - нежилое помещение, г.Бишкек, ул.7 апреля; ОсОО Научно-производственная фирма «Форум»: - незавершенный объект, Ыссык-Кульский район, г.Чолпон-Ата, квартал Курортно-рекреационная зона; - незавершенный объект, Ыссык-Кульский район, г.Чолпон-Ата, квартал Курортно-рекреационная зона; - земельный участок, Ыссык-Кульский район, г.Чолпон-Ата, квартал Курортно-рекреационная зона;

ОсОО «Апрель-ТВ»:

- студия ТВ, Радио, г.Джалал-Абад, ул.Ленина; - телецентр, г.Джалал-Абад, ул.Ленина; Общественный фонд «Апрель»; ОсОО «Редакция телерадиокомпании «Канал D» (Канал Ди); Общественное объединение «Республиканский Общественный Экспертный совет по вопросам Устойчивого Человеческого развития»; Учреждение «Медико-образовательный научный центр «Здоровье и долголетие» (МОНЦЗиД); Объединение юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций»; Объединение юридических лиц «Ассоциации предприятий «Корпорация Кыргызавтомаш».

Напомним, в июне этого года, в Кыргызстане депутатами Жогорку Кенеша была создана специальная депутатская комиссия по изучению озвученных обвинений в отношении Алмазбека Атамбаева. По итогам ее работы, было решено предъявить обвинение экс-президенту Кыргызстана по шести эпизодам. 27 июня этого года Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева.

7 августа этого года стало известно о проведении специальной операции по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, что находится близ Бишкека. В доме экс-главы республики произошла стрельба. В результате, по информации кыргызстанского минздрава, в больницы города Бишкека и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 45 пострадавших с различными травмами.

8 августа на заседании Совета безопасности страны Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

В этот же день Алмазбек Атамбаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 9 августа Алмазбеку Атамбаеву избрали меру пресечения – его взяли под стражу до 26 августа. В селе Кой-Таш в доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы.

В рамках событий 7-8 августа в селе Кой-Таш в отношении соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева возбуждено восемь уголовных дел, сообщил генеральный прокурор Кыргызской Республики Откурбек Джамшитов. Алмазбек Атамбаев пытался совершить государственный переворот, рассказал на пресс-конференции председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Орозбек Опумбаев.

Генеральная прокуратура Кыргызстана вручила бывшему президенту КР Алмазбеку Атамбаеву уведомление о подозрении его в преступлениях по четырем эпизодам.

16 августа этого года в ходе выездного заседания Бишкекского городского суда, которое состоялось в ГКНБ, суд рассмотрел меру пресечения бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В результате заседания суд меру пресечения не изменил, Алмазбек Атамбаев был оставлен под стражей в следственном изоляторе ГКНБ до 26 августа.