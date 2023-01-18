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    На хоккейном турнире Универсиады-2023 состоится матч США — Казахстан

    18 Января 2023, 08:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В среду, 18 января, студенческая сборная Казахстана по хоккею проведет заключительный матч группового этапа на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде — она сыграет против команды США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч США — Казахстан начнется в 20:30 по астанинскому времени.

    После четырех сыгранных матчей сборная Казахстана имеет максимальный показатель — 12 очков. Казахстан, одержал четыре победы в основное время, причем сделал это крупно: казахстанские хоккеисты разгромили сборные Южной Кореи (5:1), Венгрии (9:1), Великобритании (15:1) и Словакии (4:0). Таким образом, общая разница заброшенных и пропущенных шайб у Казахстана на данный момент — 33:3. Что касается положения команд в группе, оно таково: Казахстан — 12 очков (4 матча), Словакия — 9 очков (4 матча), США — 6 очков (3 матча), Венгрия — 6 очков (4 матча), Южная Корея — 0 очков (3 матча), Великобритания — 0 очков (4 матча). В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США Универсиада Молодежь Хоккей
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