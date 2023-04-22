На гуманитарное перемирие на три дня согласилась армия Судана

КАИР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Суданская армия в пятницу объявила о согласии на соблюдение режима прекращения огня в стране сроком на три дня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканал Al-Hadath, армия Судана согласилась на перемирие сроком на три дня начиная с пятницы.

Как отметил представитель вооруженных сил, армия «надеется, что мятежники (также) будут соблюдать режим прекращения огня и прекратят боевые действия». Мятежниками с недавних пор представители армии Судана называют противостоящие ей отряды сил быстрого реагирования (спецназ).

Как сообщалось, силы быстрого реагирования объявили о согласии на перемирие с суданской армией на время начавшегося мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) при международном посредничестве. В качестве гарантов назывались Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Однако в пятницу утром армия Судана заявила, что не собирается придерживаться режима прекращения огня.

Ряд мировых лидеров призвали воюющие стороны конфликта в Судане соблюдать режим прекращения огня на праздник Ид аль-Фитр (Ораза айт), который начался в пятницу. К этому же призвал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, чтобы позволить гражданским лицам добраться до безопасного места.

На данный момент в боях погибли не менее 350 человек.

Тысячи мирных жителей бежали из Хартума , и большое количество людей также перебралось в Чад, спасаясь от боевых действий в западном регионе Дарфура.

По данным агентства ООН по делам беженцев, подавляющее большинство тех, кто пересек границу с Чадом, составляли женщины и дети.



