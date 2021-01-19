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    На границе с Казахстаном продлен пилотный проект для грузоперевозчиков

    19 Января 2021, 11:31

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Продлен пилотный проект по мониторингу товаров и автотранспортных средств, перемещаемых из Кыргызской Республики в Республику Казахстан и Российскую Федерацию и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Государственная налоговая служба Кыргызской республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Соответствующее решение подписали руководители налоговых органов Кыргызской Республики и Республики Казахстан.

    Пилотный проект, с установленным ранее сроком до 10 декабря 2020 года, теперь будет действовать до 10 марта 2021 года.

    В этот период при перевозке товаров из Кыргызской Республики в Казахстан и Россию и в обратном направлении, за исключением товаров, перемещаемых самоходом, на грузовой отсек автомобильного транспорта будет навешиваться навигационная пломба.

    Процедуру, которая займет не более 7 минут, будет осуществлять сотрудник Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

    Участие перевозчиков в пилотном проекте осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.

    При этом в отношении грузовых автотранспортных средств, следующих с навигационными пломбами в рамках участия в пилотном проекте, на пунктах пропуска и в специально отведенных местах («Барыс» и другие), а также по пути следования не будут проводиться дополнительные виды контроля.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Кыргызстан Налоги
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