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    На границе Кыргызстана и Узбекистана произошло землетрясение силой пять баллов

    27 Декабря 2020, 09:56

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - На границе Кыргызстана и Узбекистана 26 декабря, в 16:28 произошло землетрясение силой в эпицентре пять баллов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По данным Института сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в г. Кадамжай, сёлах Пүлгөн, Таш-Кыя - 5 баллов, Котормо, Гайрат - 4 балла, городе Кызыл-Кыя - 3,5 балла, в селе Кызыл-Булак Ош области Ноокатского района - 4 балла, в селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района - 3,5 балла.

    По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Узбекистан Кыргызстан
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