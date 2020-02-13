На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций в 9 часов 49 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

По информации СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 301 км на восток от города Алматы на границе Казахстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения 8.5.Магнитуда MPV 3.9.Координаты эпицентра 43.00° с.ш. 80.60° в.д.Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.