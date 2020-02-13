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На границе Казахстана и Китая произошло землетрясение
13 Февраля 2020 10:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций в 9 часов 49 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
По информации СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 301 км на восток от города Алматы на границе Казахстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 8.5.Магнитуда MPV 3.9.Координаты эпицентра 43.00° с.ш. 80.60° в.д.Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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