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    • На границе Ирана и Афганистана произошла перестрелка

    31 Июля 2022 22:40

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - В округе Хирманд иранской провинции Систан-Белуджистан произошла перестрелка между иранскими пограничниками и силами движения «Талибан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

    Как сообщает иранское официальное информагентство İRNA со ссылкой на главу администрации Хирманда Мейсма Беразенде, перестрелка в поселке Согалек продолжается.

    Беразенде не привел информации о жертвах или пострадавших.

    Сообщения о перестрелке в беседе с ведущим органом СМИ в Афганистане, TOLO News подтвердил командующий пограничной службы Нимруз Мевлеви Мухаммед Ибрагим Хивад.

    По его словам, перестрелку начали иранские пограничники. В результате инцидента погиб один, ранен еще один представитель «Талибан», отметил он.

    Хивад сообщил, что пока причины конфликта неизвестны.

    После захвата власти в Афганистане талибами, на границе провинций Нимроз и Герат с Ираном время от времени происходит перестрелка между талибами и иранскими пограничниками.


    #Афганистан #Иран #Мировые новости
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