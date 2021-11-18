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    На границе Беларуси и Польши: беженцы из лагеря у КПП перемещаются в логистический центр

    18 Ноября 2021, 17:07

    ГРОДНО. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Беженцев, которые находились в лагере возле пропускного пункта на белорусско-польской границе, разделили на небольшие группы, началось их перемещение в транспортно-логистический центр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Как напоминает БЕЛТА, всем им неоднократно предлагалось перейти в пункт временного размещения, который был организован по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко. В ТЛЦ беженцы обеспечены всем необходимым. У них есть теплые вещи, крыша над головой, организовано питание, помогают не только органы власти, но и общественные организации, круглосуточно дежурят медики.

    Белорусская сторона продолжает делать все возможное, чтобы помочь людям, застрявшим на границе.

    Между тем, как пишет euronews, многотысячное скопление мигрантов на белорусско-польской границе стало сигналом для других соседей Беларуси. Об укреплении своего восточного рубежа сообщила Латвия: власти республики финансируют возведение временного ограждения на 37-километровом участке, это пятая часть латвийско-белорусской границы. Строительство барьера возможно не везде из-за особенностей ландшафта - рек и болот.

    Официальная Рига дал добро на продление режима чрезвычайной ситуации в приграничной зоне до февраля следующего года.

    Юрис Кусиньш, генерал-лейтенант погранслужбы Латвии, рассказал: «Мы по громкоговорителям предупреждаем на курдском, арабском, английском и русском языках, что за незаконное проникновение на территорию Латвии предусмотрена уголовная ответственность. В большинстве случаев этого достаточно, и есть надежда, что люди повернут обратно добровольно».

    Пограничники другого соседа Беларуси - Литвы - отрицают обвинения в том, что вытесняли мигрантов с помощью собак. Соответствующее видео распространил белорусский Госпогранкомитет. По данным литовской стороны, речь идет о фейке. Официальный Вильнюс тем временем вступил с критикой в адрес Германии, инициировавшей переговоры с белорусскими властями.

    В Эстонии тем временем резервистов призвали на недельные учения, власти республики, не имеющей границы с Беларусью, пояснили, что повышают готовность на фоне общей дестабилизации в регионе.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Беларусь Евросоюз Польша мигранты Латвия
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