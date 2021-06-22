Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

    22 Июня 2021, 13:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вспомнил самый трагический день в истории мира, передает МИА «Казинформ».

    «80 лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества. На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана. Имена павших героев навсегда останутся в памяти народа. Наша задача – не допустить повторения подобной трагедии», - написал Касым-Жомарт Токаев в Тwitter.

    Автор:

    Президент Казахстана История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
    Третье заседание Национального курултая пройдет в Атырауской области
    Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане