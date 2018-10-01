На Францию подали в суд из-за ядерных испытаний

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Против Франции подан иск в Международный уголовный суд в Гааге за возможные преступления против человечности из-за ядерных испытаний в Полинезии. Об этом во вторник сообщает Агентство Франс Пресс со ссылкой на экс-президента Французской Полинезии Оскара Темару.

«С большим чувством долга и решимости 2 октября мы подали жалобу в Международный уголовный суд за преступления против человечности», - приводятся слова О. Темару.

«Это дело направлено на привлечение к ответственности всех ныне живущих президентов Франции, ответственных за ядерные испытания против нашей страны», - добавил он.

Франция провела 210 ядерных испытаний в период с 1960 по 1996 годы, из которых 17 в пустыне Сахара на территории Алжира (в то время французской колонии), а также 193 испытания на атоллах (коралловых островах) Фангатауфа и Муруроа во Французской Полинезии.

В результате испытаний несколько тысяч людей жаловались на серьезные проблемы со здоровьем. Только порядка двадцати из примерно тысячи человек, подавших жалобы против Франции, получили компенсацию.

О. Темару заявил, что ядерные испытания были прямым результатом колонизации и были навязаны Полинезии под угрозой введения на заморской территории военного режима.



Франция долгое время отрицала свою ответственность за влияние на здоровье и окружающую среду в результате ядерных испытаний. В 2010 году Париж принял закон, позволяющий получить компенсацию военным ветеранам и гражданским, если у них был обнаружен рак, который связан с программой испытаний.