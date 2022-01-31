На форвардный закуп сельхозпродукции поступило 162 заявки на 40 млрд тенге – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 января 2022 года Продкорпорация объявила о начале финансирования в рамках программы форвардного закупа сельскохозяйственной продукции урожая 2022 года. По состоянию на 31 января 2022 года поступили 162 заявки на сумму свыше 40 млрд тенге от сельхозтоваропроизводителей Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Напоминаем, что на реализацию программы форвардного закупа сельскохозяйственной продукции урожая 2022 года планируется направить 80 млрд тенге, что в 2 раза превышает уровень прошлого года.

Также перечень закупаемых культур будет расширен до десяти наименований, таких как: пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овёс, подсолнечник, лён, рапс, соя, гречиха и кукуруза.

Как поясняет пресс-служба МСХ, заявки от потенциальных поставщиков на участие в форвардном закупе принимаются в электронной форме на интернет–ресурсе Продкорпорации (www.fcc.kz), либо в бумажной форме в областных представительствах по следующим адресам:

Акмолинская область: г. Кокшетау, пр. Нурсултана Назарбаева, 19, тел. (8-716-2) 55-11-51, 55-11-54, 55-11-52, 42-25-22, +7 701 795 09 98;

Костанайская область: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 147, тел. (8-714-2) 53-11-44, 54-28-20, 54-28-94;

Северо-Казахстанская область: г. Петропавловск, ул. Партизанская, 160, тел. (8-715-2) 42-27-24, 42-27-23, 55-11-64, 55-11-61;

Восточно-Казахстанская область: г. Усть-Каменогорск, ул. Бейбитшилик, 30, офис 206, тел. (8-723-2) 25-44-77, 56-06-57.

Для дополнительной информации по форвардному закупу обращаться в центральный аппарат Продкорпорации:

8 (717-2) 59-12-32 (вн. 2358), 59-12-39, 59-12-65, 59-13-07.

Об основных условиях данной программы можно подробнее ознакомиться на сайте, а также форма заявки и перечень необходимых документов доступны для скачивания на сайте www.fcc.kz.