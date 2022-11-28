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    На формирование стабфонда во вновь созданных областях будет выделено 5 млрд тенге

    28 Ноября 2022, 12:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На формирование и поддержку стабилизационных фондов во вновь созданных областях из резерва Правительства может быть выделено 5 млрд тенге. Об этом говорится в соответствующем Постановлении, опубликованном на портале открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии со статьей 19 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и пунктом 24-3 Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года 325 Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: Выделить Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2022 год, средства в сумме 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге, из них для перечисления акиматам Абайской, Алматинской, Жетысуской и Улытауской областей, в виде целевых текущих трансфертов на формирование региональных стабилизационных фондов в сумме 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге, согласно приложению к настоящему Постановлению», - отмечено в документе.

    Также Постановлением указывается необходимость акиматам Абайской, Алматинской, Жетысуской и Улытауской областей представить в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан отчеты по целевому использованию выделенных средств по целевым текущим трансфертам в срок до 15 декабря 2022 года. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.

    «Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания», - сообщается в документе.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Алматинская область Минсельхоз Бюджет Абайская область Жетысуская область Улытауская область
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