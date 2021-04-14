На фоне пандемии посещение горной местности увеличилось в 4 раза – аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев во время онлайн-презентации «Развитие Алматы 2021 года: проекты благоустройства и озеленения» рассказал, что делается для сохранения исторического облика центра Алматы, а также для развития туристской инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы мегаполиса, важным направлением градостроительной политики города является сохранение исторического облика центра, что, в свою очередь, имеет свою туристскую привлекательность.

В рамках комплексной работы по ремонту и восстановлению фасадов зданий в историческом центре был отремонтирован фасад более 156 домов. На 2021 год запланирован ремонт 70 фасадов, работа в данном направлении будет продолжена и в последующих годах.

«На фоне пандемии посещение горной местности увеличилось в 4 раза. Сегодня ведется работа над созданием доступных туристических общественных пространств. За прошлый год построены 4 визит-центра в горной местности, глэмпинг-отели, оцифрованы 1000 км горных пеших троп, облагородили 500 км троп. В текущем году дополнительно будет благоустроено 172 км горных маршрутов»,- отметил Бакытжан Сагинтаев.

Кроме того, прорабатываются проекты по обеспечению безопасности в горной местности. В текущем году планируется обеспечить покрытие 14 опасных участков, в которых туристы регулярно сбиваются с маршрута, сотовой связью. Дополнительно в горах будут установлены 10 радиорелейных мачт для передачи сигналов бедствия на пульт спасателей.