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    На финансирование кружков и секций в Алматы выделили 16,2 млрд тенге

    19 Января 2023, 12:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что для организации кружков и секций для детей в этом году в городе выделено 16,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Алатауского района на встрече с акимом сообщила, что в районе имеется 23 микрорайона, но нет музыкальной школы, спортивного центра. Она просила решить вопрос по проекту ArtSport и отменить систему QR-кодов.

    Ерболат Досаев ответил, что в микрорайоне будет открыт центр для детей.

    «По ArtSport мы внедрим систему QR-кодов, чтобы проверять посещения. В прошлом году на программу ArtSport было выделено 20 млрд тенге, из них 2,5 млрд тенге были похищены. Система QR-кодов показала свою эффективность, технология применяется в детских садах, жалоб нет. В этом году для организации кружков и секций для детей в городе выделено 16,2 млрд тенге, из них 2,3 млрд – для Алатауского района», - сказал аким.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат
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