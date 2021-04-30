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    На фармкомпанию наложили штраф за карательный сговор на торгах медоборудованием в Караганде

    30 Апреля 2021, 15:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антимонопольными департаментами по Карагандинской и Северо-Казахстанской областям проведено совместное расследование в отношении ТОО «Гелика» и ТОО «Аманат» по признакам нарушений конкуренции, предусмотренных подпунктом 2) пункта 1 статьи 169 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в части поддержания цен на торгах при реализации медицинского оборудования в 2016 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

    «На основании возбужденного антимонопольным органом по Карагандинской области административного производства постановлением СМАС города Караганды от 1 апреля 2021 года ТОО «Аманат» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 159 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, на ТОО «Аманат» наложено взыскание в виде административного штрафа в сумме 238 606 тенге, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, на сумму 185 700 тенге, в доход государственного бюджета», - говорится в сообщении ведомства.

    Постановление СМАС города Караганды от 1 апреля 2021 года о привлечении ТОО «Аманат» к административной ответственности вступило в законную силу, штраф и монопольный доход оплачены в бюджет в полном объеме.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Коррупция Минздрав РК Здравоохранение Другие государственные органы Регионы
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