На Евразийской неделе обсудят роль МФЦА в интеграции и новые возможности для бизнеса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент финансовой политики ЕЭК совместно с Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) проводит 22 октября панельную сессию «Международный финансовый центр «Астана» - новые возможности для бизнеса в ЕАЭС». Об этом передает МИА «Казинформ».

Мероприятие пройдет в Ереване в рамках III Международного форума Евразийская неделя, организованного ЕЭК совместно с правительствами государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В мероприятии примут участие представители национальных (центральных) и коммерческих банков, министерств экономики и финансов государств-членов ЕАЭС, представители биржевых площадок, администрации МФЦА, бизнес-ассоциаций и другие участники финансового рынка.

Международный финансовый центр «Астана» позиционируется как региональный финансовый хаб, соединяющий рынки капитала стран Европейского союза и Юго-Восточной Азии, и как центр развития «зеленых», исламских и инновационных финансовых инструментов. В МФЦА создана инфраструктура мирового уровня, предоставляющая обширный доступ к капиталу и широкий спектр финансовых услуг и инвестиционных инструментов.

На сессии эксперты расскажут бизнесу о налоговых преференциях, упрощенных визовом и трудовом режимах, предоставляемых МФЦА, а также о новых возможностях, которые открываются евразийскому бизнесу в связи с его функционированием.

В ходе панельной сессии планируется обсудить следующие актуальные вопросы: роль МФЦА в евразийской интеграции; льготы для бизнеса, порядок и условия регистрации участников МФЦА, преимущества листинга на Бирже МФЦА; правила листинга облигаций на бирже; критерии выпуска «зеленых» и исламских финансовых инструментов; перспективы развития финансовых технологий на площадке МФЦА.

Модератор сессии - член Совета Центрального банка Республики Армения Арменак Дорбинян.

С приветственным словом к спикерам и участникам панельной сессии выступит директор Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии Арман Хачатрян.

Дата, время и место проведения мероприятия: 22 октября, 15:00 - 16:30, Республика Армения, г. Ереван, ул. Воскеричнери, д.1, Экспоцентр «Меридиан», зал 1.

Более подробную информацию можно получить на сайте «Евразийской недели» www.eurasianweek.com.

Участие в Форуме «Евразийская неделя» бесплатное. Регистрация на официальном сайте www.eurasianweek.com.

Справка:

Форум «Евразийская неделя» - ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива проведения форума утверждена в мае 2015 года решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС. Форум включает деловую и выставочную части, способствует установлению B2B- и B2G-контактов.

Впервые форум состоялся в октябре 2016 года на площадке Московского международного форума «Открытые инновации». Второй форума прошел в августе 2017 года на площадке ЭКСПО в Астане и был внесен в список 18 наиболее значимых мероприятий деловой части Всемирной выставки. В форуме приняли участие более 2000 человек из 46 государств, в том числе Вьетнама, стран Европейского союза, Египта, Индии, Ирана, Китая, США и Турции.

В 2018 году Международный выставочный форум «Евразийская неделя» пройдет в столице Армении с 22 по 24 октября и будет направлен на развитие кооперационных связей, экономического, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. В течение трех дней на полях форума будут проводиться интерактивные опросы, презентации, деловые переговоры, обучающие сессии и бизнес-тренинги для предпринимателей.

Важным событием Форума «Евразийская неделя» станет выставка экспортного и кооперационного потенциала ЕАЭС, которая будет проходить на площадке форума в течение всего времени его проведения. В выставке примут участие более 120 экспортноориентированных компаний союза из следующих отраслей: сельское хозяйство, легкая промышленность, точная инженерия и IT, инновационные строительные материалы, ювелирная промышленность, фармацевтика.