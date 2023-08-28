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    На Enbek.kz стала доступна возможность проводить видеособеседования

    28 Августа 2023, 15:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На портале Электронной биржи труда Enbek.kz у работодателей появилась возможность проводить видеособеседования с кандидатами, которые разместили резюме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

    Для проведения видеособеседования на портале Enbek.kz кандидату и работодателю не надо устанавливать дополнительных приложений. Функция абсолютно бесплатна и доступна в личном кабинете.

    Работодатель может предложить соискателю пройти видеособеседование, отправив приглашение и указав планируемые дату и время. В свою очередь кандидат получает приглашение с активной ссылкой на подключение к видеозвонку на электронную почту. Если он будет готов пройти собеседование в таком формате, то ему нужно лишь подключиться к видеозвонку в назначенное время.

    Для прохождения видеособеседования кандидату нужно подключить к компьютеру камеру и микрофон, а также проверить устойчивость интернет-соединения, чтобы исключить технические сбои во время интервью с работодателем.

    Формат видеособеседования на портале Enbek.kz позволит работодателю экономить время, проводить многоэтапный отбор кандидатов, не откладывать встречу, если кандидат находится в отъезде, а также сократить время закрытия вакансии.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Минтруда РК Трудоустройство
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