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    На экспорт отправлена первая партия произведенного в Атырау полипропилена

    19 Ноября 2022, 14:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На экспорт отправлена первая партия произведенного в Атырау полипропилена с завода KPI, открытого в начале ноября с участием Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «18 ноября на экспорт отправлено железной дорогой 62 контейнера, груженого 1,5 тыс. тонн полипропилена. Одновременно были начаты первые отгрузки полипропилена в адрес отечественных переработчиков продукции. В планах завода - полное обеспечение полипропиленом внутреннего рынка Казахстана»,- сообщили в пресс-службе предприятия.
    До конца месяца планируется поставка продукции для потребителей РК и отправка на экспорт еще 6 контейнерных поездов с 9 тысячами тонн продукции нефтехимии.
    Старт работе предприятия дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в Атыраускую область. Выход предприятия на полную мощность в 500 тысяч тонн продукции в год поставит его в один ряд с крупнейшими игроками на мировом рынке производства полипропилена.
    Полипропилен — это базовое сырье не только в машиностроении, медицине, электротехнике, его используют для производства упаковочных материалов, тары, волокон, труб, оргтехники, садовой и офисной мебели, а также в строительстве, текстильной и пищевой промышленности.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Промышленность Экономика
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