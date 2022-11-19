На экспорт отправлена первая партия произведенного в Атырау полипропилена

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На экспорт отправлена первая партия произведенного в Атырау полипропилена с завода KPI, открытого в начале ноября с участием Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 ноября на экспорт отправлено железной дорогой 62 контейнера, груженого 1,5 тыс. тонн полипропилена. Одновременно были начаты первые отгрузки полипропилена в адрес отечественных переработчиков продукции. В планах завода - полное обеспечение полипропиленом внутреннего рынка Казахстана»,- сообщили в пресс-службе предприятия.

До конца месяца планируется поставка продукции для потребителей РК и отправка на экспорт еще 6 контейнерных поездов с 9 тысячами тонн продукции нефтехимии.

Старт работе предприятия дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в Атыраускую область. Выход предприятия на полную мощность в 500 тысяч тонн продукции в год поставит его в один ряд с крупнейшими игроками на мировом рынке производства полипропилена.

Полипропилен — это базовое сырье не только в машиностроении, медицине, электротехнике, его используют для производства упаковочных материалов, тары, волокон, труб, оргтехники, садовой и офисной мебели, а также в строительстве, текстильной и пищевой промышленности.



