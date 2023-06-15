На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – На один из котлов Экибастузской ТЭЦ упала железобетонная потолочная плита, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«15 июня в 16:45 на Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» произошло падение железобетонной потолочной плиты на работающий котел № 5. Жертв и пострадавших нет. Все ремонтные и эксплуатационные работы в зоне падения плиты прекращены.

16 июня запланировано проведение обследования конструкций крыши над котлами специализированной организацией, по результатам которого будет принято решение о возобновлении работ», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее произошло падение 8 железобетонных плит боковых ограждающих конструкций в районе ремонтируемого котла № 7.