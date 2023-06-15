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    На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел

    15 Июня 2023, 20:35

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – На один из котлов Экибастузской ТЭЦ упала железобетонная потолочная плита, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    «15 июня в 16:45 на Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» произошло падение железобетонной потолочной плиты на работающий котел № 5. Жертв и пострадавших нет. Все ремонтные и эксплуатационные работы в зоне падения плиты прекращены.

    16 июня запланировано проведение обследования конструкций крыши над котлами специализированной организацией, по результатам которого будет принято решение о возобновлении работ», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее произошло падение 8 железобетонных плит боковых ограждающих конструкций в районе ремонтируемого котла № 7.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Энергетика Павлодарская область Происшествия Регионы Казахстана Минэнерго РК Экибастуз ТЭЦ
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