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    На едкий запах аммиака жалуются жители села близ Актау

    21 Августа 2022, 14:48

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На сильный запах аммиака жалуются жители села Баскудык недалеко от Актау. Особенно остро он ощущается в ночные и утренние часы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Сельчане бьют тревогу. Говорят, последствия загрязнения воздуха на себе уже ощущают дети. Они страдают от заложенности носа и кожного зуда.

    Село Баскудык находится в нескольких километрах от областного центра. Рядом с населенным пунктом, который относится к Мунайлинскому району, протекает арык для отвода канализационных вод. До этого по водной магистрали в хвостохранилище «Кошкар ата» сбрасывали только городские отходы. Но теперь к каналу подвели пластиковые трубы с близлежащих заводов, что негативно отразилось на экологической обстановке.

    Место подведения пластиковой трубы до этого не раз обследовали экологи.

    «Пробы, взятые на месте подведения пластиковых труб, показали превышение ионов амония и нетритов. Кроме того, в ходе мониторинга деятельности двух компаний было обнаружено превышение предельной нормы серы и аммиака», - сообщил руководитель отдела областного департамента экологии Магжан Галымов.

    По словам специалистов, канал сегодня находится в частной собственности и отдан в аренду местному коммунальному предприятию и заводу «КазАзот». Однако, выяснилось, что разрешения на слив отходов у предприятия нет. В 2020 году труба, подведенная к каналу, была демонтирована. Ответственных за это лиц оштрафовали на два миллиона тенге. Отдельный штраф в размере 14-ти миллионов тенге был уплачен за загрязнение окружающей среды. Специалисты отмечают, что в скором времени в отношении нарушителей будет начата очередная проверка.

    Кадр из видео

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Мангистауская область
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