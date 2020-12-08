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    На единой платформе QazVolunteer зарегистрировано более 45 тысяч волонтеров

    8 Декабря 2020, 19:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявленный Главой государства Год волонтера дал колоссальный импульс развитию масштабного движения волонтеров по всей республике. Все волонтеры и добровольческие организации объединились в одну команду и стали серьезной поддержкой тем, кто нуждается в помощи. Об этом сегодня в ходе официального закрытия Года волонтера заявила председатель Национальной волонтерской сети Вера Ким, передает МИА «Казинформ».

    По ее словам, Национальной волонтерской сетью оказана честь возглавить Республиканский фронт-офис волонтеров и координировать деятельность 17-ти региональных офисов по различным направлениям волонтерства. Каждый желающий получил возможность зарегистрироваться на единой платформе QazVolunteer. Это более 45 тысяч волонтеров разных возрастов и 3 тысячи организаций.

    «В борьбе с последствиями пандемии коронавируса со всех регионов было привлечено более 123 тысяч волонтеров. Помощь оказана более чем 1 млн человек. Основная помощь была оказана в рамках ЧП, волонтеры помогали многодетным семьям, медицинским и социальным учреждениям в обеспечении продуктовыми наборами и средствами первой необходимости... Не буду скрывать, что иногда нам было очень страшно. Мы были как на войне со страшным и неизвестным врагом», - поделилась Вера Ким.

    Волонтеры с большой радостью восприняли поручение Президента о зачете волонтерских часов в учебных заведениях и трудовом стаже.

    Председатель Национальной волонтерской сети предложила разработать и внедрить стандарты поддержки волонтерской деятельности.

    «Это позволит выстроить качественно новую модель взаимодействия добровольческих организаций и государственных структур, включая организационную, правовую, информационную, методологическую и финансовую поддержку», - отметила Вера Ким.

    Напомним, в столице прошло официальное закрытие Года волонтера с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

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    Благотворительность НПО Общество Волонтёрство
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