На два млрд долларов защищены интересы Казахстана на международных площадках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как защищаются интересы Казахстана на международных судебных слушаниях, рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, казахстанская сторона всегда пытается привлечь лучших и опытных юристов.

«Авторитет выступающего имеет большое значение на слушаниях, но это стоит дорого. Можем ли мы сейчас рисковать деньгами налогоплательщиков и нанимать кого-то подешевле? Это сложное решение и непросто его принимать. Но нам нужно максимально защищать интересы нашей страны, деньги наших налогоплательщиков», - сказал Марат Бекетаев на брифинге по итогам расширенного заседания коллегии министерства юстиции.

В Минюсте добавили, что стороны также могут требовать возмещения расходов.

«Если вы участвуете в активном судебном процессе, стороны в какой-то момент могут подать требование, чтобы им возместили их расходы. Если вы посмотрите на сайте международного центра по урегулированию международных споров, то Казахстан не один, против 86 стран предъявлены иски, 82 из них нанимают консалтинг, четыре не нанимают», - отметили представители ведомства.

Министр юстиции также сообщил, сколько дел Казахстаном было выиграно.

«Два млрд долларов… Это сумма, которая была в пользу Казахстана. Истцы требовали взыскать с Казахстана два млрд долларов, им отказали. Вот эта сумма защищенных интересов», - уточнил Марат Бекетаев.

Всего, как было отмечено, на данный момент имеется 26 дел, рассматриваемых на международных площадках.