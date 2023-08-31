На два миллиона оштрафовали жителей Павлодарской области за нарушения пожарной безопасности

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области за нарушения требований пожарной безопасности почти на два миллиона тенге оштрафовали 177 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

С начала пожароопасного периода 2023 года (с 1 апреля по 25 августа) на территории области уже зарегистрировано 200 лесных пожаров, 3 степных пожара и 146 степных возгораний. Общая площадь, пройденная природными пожарами и возгораниями, составила более 12 212,3 гектара.

В лесостепных массивах и местах отдыха создано 45 мобильных группы (179 человек из числа сотрудников ДЧС, местной полицейской службы, природоохранных и лесных учреждений и местных исполнительных органов), которыми проведен 1291 рейд, к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности привлечено 177 лиц на общую сумму 1 млн 828,5 тысячи тенге (в том числе по статьям 336, 367, 410 и 505 КоАП).

Кроме того, за нарушения требований правил пожарной безопасности на транспорте (ст.589 КоАП), которые привели к возгораниям в лесостепных массивах, к административной ответственности привлечен 21 человек и наложен штраф на сумму 189 тысяч 750 тенге.

На территории области функционируют 55 пожарных постов, которые обеспечивают противопожарную защиту 259 населенных пунктов с общей численностью более 112 тысяч человек, на вооружении которых состоит 69 единиц различной техники, из них 59 единиц пожарной и 10 единиц приспособленной.

В целях недопущения пожаров и возгораний на лесостепных и пойменных территориях, а также на садоводческих участках сотрудники ДЧС призывают жителей соблюдать требования правил пожарной безопасности.