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    На два месяца арестовали подозреваемого в убийстве костанайского боксера

    16 Июля 2019, 11:37

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае подозреваемого в убийстве мужа своей сестры боксера Аслана Муканова арестовали на 2 месяца. Суд санкционировал меру пресечения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

    «Костанайский районный суд удовлетворил ходатайствоследователя СО ОП Костанайского района старшего лейтенанта полиции А.В. Рогожиной,согласованное с прокурором Костанайского района Р.А. Каримовым осанкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2месяца в отношении А. Муканова»,- сообщает облсуд.

    Аслан Муканов подозревается убийстве, то есть противоправномумышленном причинении смерти другому человеку, заведомо для виновногонаходящегося в беспомощном состоянии.

    Ранее сообщалось о том, что сотрудниками отдела полицииКостанайского района раскрытоубийство по «горячим следам». Задержать преступника удалось благодаря слаженнымдействиям полиции и помощи гражданского лица

    Позже в полиции озвучилинекоторые подробности задержания подозреваемого в убийстве боксера.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Судебный процесс
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