На два месяца арестовали подозреваемого в убийстве костанайского боксера

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае подозреваемого в убийстве мужа своей сестры боксера Аслана Муканова арестовали на 2 месяца. Суд санкционировал меру пресечения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Костанайский районный суд удовлетворил ходатайствоследователя СО ОП Костанайского района старшего лейтенанта полиции А.В. Рогожиной,согласованное с прокурором Костанайского района Р.А. Каримовым осанкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2месяца в отношении А. Муканова»,- сообщает облсуд.

Аслан Муканов подозревается убийстве, то есть противоправномумышленном причинении смерти другому человеку, заведомо для виновногонаходящегося в беспомощном состоянии.

Ранее сообщалось о том, что сотрудниками отдела полицииКостанайского района раскрытоубийство по «горячим следам». Задержать преступника удалось благодаря слаженнымдействиям полиции и помощи гражданского лица

Позже в полиции озвучилинекоторые подробности задержания подозреваемого в убийстве боксера.