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    На дороги Караганды вышли новые автобусы саранского завода

    2 Мая 2021, 03:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 24 новых автобуса марки «Yutong», собранных на заводе в Сарани «QazTehna», вышли на маршруты в Караганде. Они соответствуют всем современным требованиям и экологическому классу Евро-5. Оборудованы пандусами и площадками для инвалидов-колясочников, местами для матерей с детьми. Каждый автобус оснащён кондиционером. Вместимость – 51 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Транспортные средства ТОО «Таксокомбинат-1» смогло закупить благодаря программе льготного лизинга. Один автобус обошёлся в 37 млн тенге.

    Теперь парк компании-перевозчика обновлён на 25%. Средний возраст автобусов снизился с 8 до 5 лет.

    «В первую очередь автобусы пойдут по маршрутам №01 и 30. Также мы обслуживаем линии №7, 013, 28, 31. Автобусы уже подготовлены под систему электронного обилечивания», – рассказал директор ТОО «Таксокомбинат-1» Алексей Пен.

    На сегодня предприятие обслуживает шесть городских и один пригородный маршрут. Всего в его арсенале 95 автобусов.

    На презентации общественного транспорта побывал аким Карагандинской области Женис Касымбек. Он оценил качество сборки автобусов и уровень их удобства для пассажиров. По его словам, в течение 2–3 лет по максимуму будет обновлён общественный транспорт в Караганде, Темиртау, Сарани и Жезказгане.

    «В этом году 15 новых автобусов будут курсировать по Сарани. Сейчас ожидаем поставку 30 новых автобусов в Жезказган. Их соберут в Сарани. Параллельно будем идти по межрайонным и внутриобластным рейсам», – пообещал глава региона.

    Также в июне ожидается поставка 16 новых автобусов для карагандинского перевозчика ЧУ «Рейс».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Промышленность Экономика Транспорт
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