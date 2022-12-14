На дорогах трех областей ограничили движение автобусов и дизельных автомобилей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий автодорогах трех регионов страны - в Абайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях - ввели ограничение для движения пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал компании «КазАвтоЖол».

В Абайской области из-за понижения температуры воздуха до -30 градусов введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей на автодорогах:

1. «Омск-Майкапчагай»

км. 587-733, уч.гр.Павлодарской обл.-г.Семей.

км. 756-906, уч.г.Семей-с.Калбатау.

2. «Семей-гр.РФ» км. 3-113, уч.г.Семей-гр.РФ.

3. «Семей-Кайнар» км. 8-266, уч.г.Семей-с.Кайнар.

4. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, уч. с.Герасимовка-г.Семей.

В Восточно-Казахстанской области из-за понижения температуры воздуха до -30 градусов, введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей на автодорогах:

1. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, уч. с.Герасимовка-г.Семей.

2. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха- граница РФ» км. 15-102,105-123, уч. пов с.Глубокое-до гр.РФ.

В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области, введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей на автодорогах «Омск-Майкапчагай» км. 427-587, уч. п.Кенжеколь-гр.Абайской области.



