Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-1-3℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    На дорогах Актау и Мунайлинского района установят 1138 камер «Сергек»

    2 Января 2023, 15:50

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На дорогах Актау и Мунайлинского района будет установлена интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал акимата Мангистауской области.

    Управление цифровых технологий Мангистауской области в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» совместно с департаментом полиции Мангистауской области МВД РК и частным партнером «Sergek Projects Ltd» подписали трехсторонний договор.

    Всего по проекту будет установлено 1138 камер видеонаблюдения.

    С помощью камер сотрудники полиции смогут выявлять дорожные и общественные правонарушения. Записи с камер видеонаблюдения будут храниться в течение 30 дней. Установка системы «Сергек» направлена в первую очередь на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и профилактику нарушений правил дорожного движения.

    Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек» - продукт казахстанских разработчиков.

    Камеры «Сергек» будут установлены на линейных участках в г.Актау - 380 камер видеонаблюдения в 95 точках, в Мунайлинском районе -140 камер видеонаблюдения в 35 точках. В перекрестках по г. Актау 156 камер в 13 точках , в мунайлинском районе 60 камер в 5 точках.

    Также 402 камеры общественной безопасности в г.Актау, 100 камер в 50 точках, в Мунайлинском районе 300 камер видеонаблюдения в 100 точках. Также камеры будут установлены на железнодорожных переездах.

    Кроме того, будет создан специальный центр обработки данных в городе Актау, а также мини-центр оперативного управления в Мунайлинском районе.

    На данный момент работы по установке интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности «Сергек» начаты. Полный запуск системы запланирован на апрель 2023 года.


    Фото: t.me/mangystau_press
    Акимат Мангистауская область МВД РК Цифровой Казахстан Дороги Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Автодороги республиканского значения закрыты в семи регионах РК
    Автотрассы закрыты в четырех регионах из-за непогоды
    Блочно-модульные котельные установят в Актау
    МИИР рассматривает возможность использования Сергек для транспортного контроля
    Популярное
    1 Необычное атмосферное явление заметили в небе над Таразом
    2 Учителя с педагогическим стажем 30 и более лет освобождены от сдачи НКТ
    3 Автотрассы закрыты в четырех регионах из-за непогоды
    4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
    5 Инфляция и курс доллара: что ожидают эксперты от 2023 года
    Новости партнеров