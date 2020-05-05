На донорской конференции собрано €7,4 млрд для борьбы с коронавирусом - глава Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На международной донорской онлайн-конференции под эгидой Всемирной организации здравоохранения за первый день собрали 7,4 млрд евро для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом в понедельник заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам мероприятия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мир продемонстрировал удивительное единодушие во имя общего блага, - сказала в своем выступлении фон дер Ляйен, подводя в прямой трансляции итоги донорских взносов. - Мы собрали 7,4 миллиарда евро».

Она добавила, что из всей собранной суммы страны ЕС и Еврокомиссия в общей сложности обязались пожертвовать более 4 млрд евро.

Впрочем, собранных денег недостаточно, поэтому марафон по сбору средств будет продолжен. Доноры могут выбрать, на какие приоритеты пожертвовать средства - на тестирование, лечение или профилактику.

Напомним, 24 апреля Всемирная организация здравоохранения запустила глобальную инициативу, направленную на ускорение разработки, производства и справедливое распределение вакцины и технологий по диагностике и лечению атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом.



