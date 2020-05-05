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    На донорской конференции собрано €7,4 млрд для борьбы с коронавирусом - глава Еврокомиссии

    5 Мая 2020, 02:10

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На международной донорской онлайн-конференции под эгидой Всемирной организации здравоохранения за первый день собрали 7,4 млрд евро для борьбы с пандемией коронавируса.

    Об этом в понедельник заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам мероприятия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мир продемонстрировал удивительное единодушие во имя общего блага, - сказала в своем выступлении фон дер Ляйен, подводя в прямой трансляции итоги донорских взносов. - Мы собрали 7,4 миллиарда евро».

    Она добавила, что из всей собранной суммы страны ЕС и Еврокомиссия в общей сложности обязались пожертвовать более 4 млрд евро.

    Впрочем, собранных денег недостаточно, поэтому марафон по сбору средств будет продолжен. Доноры могут выбрать, на какие приоритеты пожертвовать средства - на тестирование, лечение или профилактику.

    Напомним, 24 апреля Всемирная организация здравоохранения запустила глобальную инициативу, направленную на ускорение разработки, производства и справедливое распределение вакцины и технологий по диагностике и лечению атипичной пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом.


    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Здравоохранение Евросоюз
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