На дому будут вакцинировать жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подлежат вакцинации еще 115 тысяч человек. Большая часть из них – люди пожилого возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В облздраве с сожалением констатируют, что североказахстанцы не спешат в прививочные пункты. Если летом в сутки вакцинировались 3-5 тысяч, а в отдельные дни и 8 тысяч человек, то сейчас – 250-450 человек. Врачи связывают это с деятельностью антиваксеров.

«Необходимо создать коллективный иммунитет. Для этого берется общее количество взрослого населения области – 371 тысяча человек. Их должны были вакцинировать одномоментно, в течение месяца. В итоге вакцинация растянулась на 9 месяцев, и мы получили нынешнюю ситуацию. Более 60% непривитых - пенсионеры. Почему это происходит? Многие смотрят на своих детей и близких, которые против вакцинации», - сказал и.о. руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов.

Основная масса невакцинированных - в Петропавловске и пяти районах области.

«Есть списки невакцинированных. С сегодняшнего дня мы инициировали проведение вакцинации на дому. Мы полагаем, что некоторые пожилые люди хотят получить вакцину, но не желают ехать в поликлинику. Совместно с акиматом будем ездить, объяснять и вакцинировать. Вакцины достаточно, пункты работают. Отмечу, ни одного случая осложнения после получения прививки не было. Были ожидаемые поствакцинальные реакции», - сообщил Н.Айманов.

По области первый компонент вакцины получили 255 374 человек, или 68,8% от плана. Полный курс вакцинации прошли 238 404 жителей региона, или 64,2%.