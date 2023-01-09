Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    На дистанционку переходят учащиеся школ ряда городов и районов Костанайской области

    9 Января 2023, 07:06

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Из-за сильных морозов в Костанайской области отменены занятия в Рудном, Костанае и ряде районов области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отделы образования.

    Как сообщили в городском отделе образования Рудного, в связи с погодными условиями 9 января занятия для учащихся с 1 по 11 классы первой смены школ будут проводиться в дистанционном формате.

    «Температура воздуха -31 градус, учащиеся первой смены с 0-11 класс школ города Костаная 9 января переводятся на дистанционный формат обучения»,- сообщили в отделе образования Костаная.

    Отменены занятия офлайн и в ряде районов – в Амангельдинском с 0-11 классы, в Жангельдинском с 0-9 классы, Житикаринском с 0-11 классы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Морозная погода без осадков сохранится в большинстве регионов Казахстана 12 января
    Занятия в школах Караганды переводятся на дистанционку
    Около 5 тысяч заявлений поступило на январское ЕНТ в Карагандинской области
    Занятия для учеников 1-9 классов пройдут онлайн в Семее
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров