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    На детсад с тараканами пожаловались родители в Актау

    28 Сентября 2022, 21:13

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Родители воспитанников детского сада №31 в Актау пожаловались на то, что в здании развелось много тараканов. По данной жалобе будет проведена проверка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители управления образования, регионального департамента обеспечения качества в сфере образования. Члены комиссии проверят работу детского сада. По результатам проверки будут приняты меры. Кроме того, направлено заявление в городскую санитарно-эпидемиологическую службу для проведения совместной проверки», – сообщили в управления образования Мангистауской области.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Мангистауская область
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