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    На десять новых автомашин пополнился автопарк Жамбылской станции скорой помощи

    6 Августа 2020, 17:30

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Спонсоры обеспечивают новыми автомашинами скорую помощь Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, автопарк областной станции скорой медицинской помощи пополнился десятью новыми машинами.

    «Такой важный для жамбылских медиков и пациентов подарок преподнесла компания Kaspi.kz, - пояснили в пресс-службе главы региона. – Это автомобили отечественного производства ТОО «СарыаркаАвтоПром» на базе модели Chevrolet Damas, с учетом технических рекомендаций Министерства здравоохранения РК. Машины распределят по подстанциям скорой медицинской помощи областного центра и районов».

    «Хочется выразить огромную благодарность спонсорам, которые в такое непростое время поддерживают наших медиков. Пополнение автопарка станции скорой помощи позволит сократить время следования бригады до пациента, улучшит качество неотложной медицинской помощи», - отметил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Хамит Мурзакасымов.

    Фельдшеры станции сразу же оценили новые кареты скорой помощи с профессиональной точки зрения.

    «Машина оснащена всем, что нужно бригаде скорой помощи. В комплектацию входят очень легкие носилки, пульсоксиметр, портативный аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф. Иногда бывает такое, что на большой машине мы не можем подъехать к дому, особенно в микрорайонах. На этой легко подъезжать к самому подъезду», - говорит фельдшер областной станции скорой медицинской помощи Вероника Моисеева.

    Отметим, что всего в области работают 139 бригад скорой медицинской помощи. Новые машины увеличат количество бригад до 149. Хамит Мурзакасымов заверил, что специалистов для создания новых бригад в регионе достаточно.

    По словам исполняющего обязанности руководителя управления здравоохранения, в скором времени в регион от этих же спонсоров прибудет еще 18 автомобилей.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Благотворительность Здравоохранение
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