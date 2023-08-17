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    На деньги коррупционеров построили 62 школы в РК

    17 Августа 2023, 08:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Правительстве сообщили, что на средства, изъятые у коррупционеров построили 62 школы, передает МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день благодаря Фонду, пополняемому средствами, изъятыми у коррупционеров, профинансировано строительство 62 школ на 76 тыс ученических мест (две смены) в ряде регионов РК, а также городах Астана, Алматы и Шымкент», - отметили в Правительстве.

    В целом с момента образования в декабре прошлого года в Фонд поступило уже 151,6 млрд тенге.

    Его деятельность направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Правительство РК Коррупция школа
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