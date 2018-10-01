На дефицит специалистов в рисоводческой отрасли сетуют аграрии Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рисоводы Алматинской области вот уже несколько лет отправляют свою продукцию за рубеж. Чтобы продукт был конкурентоспособным, земледельцы стараются применять новые технологии. Однако есть и проблемы - из-за нехватки профессиональных кадров площади под рис сокращаются, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Пару лет назад в Каратальском районе под рис было отведено почти 3 тыс гектаров пашни. С каждым годом площади сокращались, в этом году они не дотягивают и 2-х тыс. Не хватает специалистов по отрасли, говорят аграрии.

Молодой предприниматель Арман Ахметбаев всего 3 года выращивает рис. В первый год пришлось туго, утверждает он. Хорошего урожая не получилось, семенной фонд подкачал. Пришлось привлечь ученых, которые изучили особенности климата, почву и посоветовали наиболее эффективную технологию и семена. Результаты прошлого года придали стимул для дальнейшего развития. Год нынешний тоже радует урожайностью. В среднем аграрии собирают по 39 центнеров с гектара.

«Государство нам предоставило в лизинг новые комбайны и тракторы, по мере возможности будем увеличивать тракторный парк и закупать комбайны», - делится планами Арман Ахметбаев.

Планирует 26-летний предприниматель модернизировать свой небольшой рисоперерабатывающий завод. Уже на следующий год рис здесь планируют засеять почти 800 га, соответственно, необходимо и высокотехнологичное оборудование, чтобы переработать урожай и выдержать конкуренцию.

«В прошлом году 1 тыс тонн переработали, получили 350 тонн риса, рис первый сорт, второй сорт. В этом году площади увеличились, я думаю, объемы тоже увеличатся», - говорит Артур Ким, заведующий током.

В Алматинской области рис выращивают в двух районах - Каратальском и Балхашском. На последний приходится большая часть посевов. Здесь под злаковую культуру отведено более 8 тыс га.