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    На цифровые заменят камеры видеонаблюдения в школах Тараза

    11 Октября 2022, 23:48

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы обеспечения безопасности в школах Тараза обсуждали в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акимата города Тараза, под председательством главы города Бахытжана Орынбекова на аппаратном совещании обсуждали систему безопасности учебных заведений в таразских школах.

    В ходе совещания прозвучала информация о том, что 61 видеокамера вышла из строя. Однако в этом году финансирования на обновление технических средств не предусмотрено. В 2023 году будут проведены работы по замене вышедших из строя камер на цифровые.

    Цифровизация активно внедряется в жамбылских школах. Все школы региона обеспечены интернетом. В четырнадцати школах скорость интернета составляет 8 мбит/с, в 430 учебных заведениях скорость достигает 100 мбит/с. Все компьютеры в школах подключены к информационной системе «Күнделік». Жамбылские ученики активно используют технику в учебном процессе. Всего в области свыше 51 тыс. компьютеров используются учащимися.

    Обеспечение школ и детских садов видеонаблюдением - это основа безопасности детей в образовательных учреждениях. Отправляя ребенка в школу, родители должны быть 100-процентно уверены, что с их чадом там ничего плохого не случится. Сегодня местные власти делают все возможное, чтобы школы стали «территорией безопасности, отметили в ведомстве.

    По данным акимата Жамбылской области, во всех школах и детских садах установлены камеры видеонаблюдения, в 47 школах установлены турникеты, в 147 – кнопки аварийной сигнализации.

    По информации областного управления образования, в областном центре функционируют 112 учреждений образования - 61 школа, 45 детских садов, четыре учреждения дополнительного образования и два коррекционных кабинета.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Безопасность
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