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    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде

    20 Июня 2023, 17:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова рассказала об основных направлениях жалоб казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Чуть менее половины поступивших обращений (около 41%) касается несогласия с решениями судов. При этом следует обратить внимание, что Конституционный Суд не вправе давать оценку судебным решениям. Другая часть обращений граждан касается неисполнения судебных актов, жилищных и трудовых отношений, социальной защиты, исполнения наказаний, доступа к информации, банкротства физических лиц и других», - сказала Эльвира Азимова на совместном заседании Палат Парламента.

    При этом, по ее словам, только в четверти обращений, 26%, граждане просят проверить конституционность законов и других нормативных правовых актов.

    «В разрезе 20 регионов наибольшее количество обращений поступило от жителей городов Астана, Алматы и Костанайской области. По итогам рассмотрения обращений Конституционный Суд обязан представлять ежегодное послание о состоянии конституционной законности в Республике», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Общество Конституционный суд
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