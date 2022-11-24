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    На что перераспределили бюджет в Карагандинской области

    24 Ноября 2022, 09:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области внесли изменения в областной бюджет на 2022 год. Деньги перенаправили на социальную сферу и развитие реального сектора экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

    Изменения расходов утвердили депутаты областного маслихата на внеочередной XX сессии.

    Руководитель управления финансов Людмила Башарина отметила, что по образованию предусмотрены расходы на подушевое финансирование в дошкольных организациях, питание для учащихся 1–4 классов в школах области. Кроме того, выплатят пособия патронатным воспитателям и опекунам.

    В регионе стало больше чемпионов, поэтому добавили денег на премирование лучших спортсменов и тренеров.

    Аким области Женис Касымбек подчеркнул, что внимание уделено развитию реального сектора экономики.

    «Решаются очень важные вопросы. Средства направлены на субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам внутри области. Субъектам АПК субсидируют приобретение пестицидов и возмещение части расходов при инвестиционных вложениях. В Сарани профинансировано завершение реконструкции дома в районе РТИ», - сказал он.
    Карагандинская область Регионы Бюджет Финансы Караганда
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