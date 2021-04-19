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    На что идут доходы некоммерческого акционерного общества в сфере образования

    19 Апреля 2021, 14:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о преимуществах преобразования организаций высшего образования в некоммерческие акционерные общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как Вам известно, на сегодняшний день все организации высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО), находящиеся в ведении Министерства образования и науки, преобразованы в некоммерческие акционерные общества (НАО). НАО позволит привлекать дополнительные инвестиции для развития ОВПО, снять нагрузку с республиканского бюджета, расширить их академическую и управленческую самостоятельность за счет внедрения системы корпоративного управления и повысить ответственность ОВПО за качество подготовки кадров», - написал Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос.

    По его словам, любой доход НАО идет на его развитие, то есть на повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава (ППС), оснащение лабораторной базы, развитие инфраструктуры ОВПО.

    «В соответствии со статьей 33 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставами ОВПО органом управления является Совет директоров, исполнительным органом – правление (ректорат), коллегиальным органом - ученый совет, органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОВПО – служба внутреннего аудита. Ученый совет принимает решения по вопросам научной, учебной, методической и воспитательной деятельности, перспективного плана развития учебно-лабораторной и научно-лабораторной баз, присвоения ученых званий профессорско-преподавательскому и научному составу, внутреннего распорядка, организации учебно-воспитательного процесса, реализации плана Стратегического развития университета и другому», - отметил зампремьера.

    При этом, подчеркивает Е. Тугжанов, профессорско-преподавательский состав ОВПО через коллегиальный орган управления – ученый совет - может участвовать во всех аспектах жизнедеятельности ОВПО.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Вузы МОН
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