На что чаще всего жалуются бизнесмены Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственным органам совместно с регионами нужно качественно и своевременно рассматривать все поступающие обращения от бизнеса. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом проведенный анализ показал, что в основном жалобы и обращения бизнеса относятся к сферам земельных отношений, госзакупок, налогового администрирования, архитектуры и градостроительства, обеспечения инфраструктурой», - сказал Алихан Смаилов.

В связи с этим, глава Кабмина поручил государственным органам совместно с регионами качественно и своевременно рассматривать все поступающие обращения от бизнеса.

«Необходимо обеспечить качественную подготовку квалифицированных специалистов, особенно для высокотехнологичных отраслей. Министерствам просвещения, науки и высшего образования, труда, палате «Атамекен» и акиматам регионов следует принять меры по адаптации к современным требованиям системы подготовки и обучения кадров», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также добавил, что министерствам национальной экономики, палате «Атамекен», регионам при поддержке Министерства информации необходимо проводить своевременную широкую разъяснительную работу с предпринимателями о реализуемых мерах по улучшению бизнес-среды.