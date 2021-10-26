На чиновников сфер здравоохранения и образования чаще всего жалуются жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году рассмотрели 18 дисциплинарных дел в отношении государственных служащих. В 1,5 раза больше, нежели в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления контроля в сфере государственной службы Бахыт Жанбулов рассказал, что девять дисциплинарных дел возбудили за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, и девять - за нарушение норм «Этического кодекса государственных служащих». К дисциплинарной ответственности привлекли 14 должностных лиц.

«В управление контроля с начала года поступило 113 обращений. Несмотря на профилактическую работу, в отдельных государственных органах ситуация по соблюдению требований законодательства не меняется. Из 48 рассмотренных обращений 24 обоснованных. Проведенный анализ поступивших обращений показывает, что наибольшее количество жалоб поступило на действия должностных лиц, неправомерные акты местных исполнительных органов и их структурных подразделений. В частности, в сфере здравоохранения, образования», - рассказал Б. Жанбулов.

Он добавил, что при проведении проверок выявляются факты ограничений прав госслужащих. В качестве примера Б. Жанбулов привел инспекцию транспортного контроля, где имелись факты, когда госслужащих не направляли на обучение для получения дополнительных профессиональных знаний. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля при наложении дисциплинарного взыскания не соблюдали гарантии прав государственных служащих при привлечении их к дисциплинарной ответственности.

За несоблюдение порядка наложения дисциплинарных взысканий в этом году отменили 14 актов наложения взысканий в отношении служащих.

«Еще одним направлением деятельности управления контроля в сфере государственной службы является искоренение переработок. Для контроля рабочего времени в государственных органах устанавливают системы контроля учета доступа. С 2019-го года в четыре раза наблюдается уменьшение переработок. По выявленным фактам сверхурочные работы были регламентированы актами работодателя», - сказал Б. Жанбулов.

Он добавил, что регулярно проводятся рейды по выявлению фактов нецелевого использования служебного автотранспорта. По словам Б. Жанбулова, такие факты есть и виновных привлекли к ответственности.