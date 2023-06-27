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    На четырех ТЭЦ страны не соблюдаются сроки ремонтов

    27 Июня 2023, 10:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил о несоблюдении сроков ремонта на ряде ТЭЦ страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несоблюдение сроков начала ремонтов основного оборудования отмечается на электрических станциях в Атырауской (АО «Атырауская ТЭЦ»), Костанайской (Рудненская ТЭЦ АО «ССГПО»), области Абай (ТЭЦ-1 ГКП «Теплокоммунэнерго»), Мангистауской (ТОО «МАЭК») областях», - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

    По его словам, в связи с отстуствием финансирования ремонтных работ со стороны собственников подписано соглашение между акиматом, Усть-Каменогорскими тепловыми сетями (100% акций которого принадлежат государству) и АО «Риддер ТЭЦ» об организации проведения ремонтных работ на станции.

    «В настоящее время подрядными организациями начаты ремонтные работы по всем 6 котлам. Параллельно проводится закуп необходимых материалов, трубная продукция уже поставляется на ТЭЦ. Также ведется ремонт тепловых сетей», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минэнерго РК ТЭЦ
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