Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.55 eur/kzt 500.85

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.2
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    На четверть за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ в СКО

    23 Января 2023, 23:21

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. С начала эпидсезона рост – в 1,6 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за прошлую неделю зарегистрировали 1 861 заболевшего. В сравнении с предыдущим аналогичным периодом отмечается снижение на 24 %. Тогда зарегистрировали 2 315 случаев ОРВИ.

    Болеют в основном дети – 65 % от общего числа обратившихся за медпомощью.

    В регионе циркулирует грипп типа А и В. Превалирует заболеваемость гриппом типа В – 246 лабораторно подтвержденных случаев. Тип А выявили у 26 человек. В том числе у 22 – так называемый «свиной», у четверых – «гонконгский».

    Среди заболевших – 53 беременных женщины и 84 ребенка в возрасте до 14 лет. Все не получали прививку против гриппа.

    Санитарные врачи рекомендуют правильно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового скопления людей, как можно чаще мыть руки с мылом. Вирус гриппа передается не только воздушно-капельным путем, но и через предметы обихода при контакте грязных рук со слизистыми оболочками носа, глаз, рта.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские СКО изъяли крупную партию синтетических наркотиков
    Более 120 человек обратились за легализацией авто в СКО
    Какие санитарные нормы рекомендуется соблюдать в выборных мероприятиях
    Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в Казахстане
    Популярное
    1 Какой будет погода в Казахстане в феврале
    2 Легализация иностранных авто стартовала в Казахстане
    3 Руководителя департамента Минобороны РК подозревают в получении взятки в сумме $20 000
    4 Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
    5 Антикор задержал гендиректора «Алматинских тепловых сетей»
    Новости партнеров