На чемпионат мира по биатлону в Щучинске приедут спортсмены из 41 страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В начале марта в городе Щучинске Акмолинской области пройдет чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов РК Ермек Кизатов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 4 по 12 марта в Щучинске на стадионе Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта пройдет чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей. В чемпионате примут участие спортсмены 41 государства, от европейских до азиатских стран. Казахстан будет представлен 20 молодыми спортсменами – 10 в категории юниоров и 10 в категории юношей. Ожидается приезд высокопоставленных лиц Международного союза биатлонистов. Чемпионат посетят президент и генеральный секретарь организации Олле Далин и Макс Кобб», – сказал Е.Кизатов.

По его словам, такое мероприятие в Казахстане проводится впервые. Для казахстанского биатлона это возможность приобщиться к мировому опыту и зарекомендовать себя в качестве надежного организатора таких соревнований.

Спикер отметил, что Щучинск был выбран для проведения чемпионата по нескольким причинам. В частности, по климатическим условиям город является одним из наиболее подходящих для соревнований по зимним видам спорта. Здесь имеется вся необходимая инфраструктура. Также есть скоростное автомобильное и железнодорожное сообщение с аэропортом в Астане. В 2018 году в Щучинске был открыт Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Биатлонный стадион прошел сертификацию и получил лицензию высшей категории для проведения международных соревнований. В прошлом году на этом стадионе был проведен открытый чемпионат Азии, была протестирована готовность стадиона для проведения таких крупных соревнований. За прошедшие два года проведены три масштабных инспекции, стадион рекомендован для проведения международных спортивных мероприятий.

Также Е.Кизатов сообщил, что право на трансляцию чемпионата принадлежит телеканалу Eurovision Sports, через онлайн-платформу которого трансляция будет проводиться на весь мир. Репортажи будут показывать по каналам «Евроспорт-1» и «Евроспорт-2».