На часто задаваемые вопросы по вакцинации от COVID-19 ответила доктор медицины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Доктор медицины, биолог руководитель Medsupportkz Ботагоз Каукенова ответила на часто задаваемые вопросы по вакцинации от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Нужно ли вакцинироваться?

- Да

- Зачем нужно вакцинироваться?

- Чтобы снизить циркуляцию вируса в обществе, защитить себя, и тех, кто не может привиться, чтобы пандемия закончилась

- Какие вакцины есть в Казахстане?

- На данный момент только российская вакцина «Спутник V». В будущем, когда у нас будет несколько вакцин, возможно можно будет выбирать. Но опять же, непонятно по какому принципу будут раздавать вакцины в разные клиники, и очень маловероятно, что Вы придете в прививочный кабинет и Вам скажут: «Выбирай какую хочешь». Я рекомендую привиться первой вакциной, которая станет Вам доступна.

- Можно ли купить вакцину?

- На данный момент нет. Было много случаев, когда на черном рынке появлялись какие-то «вакцины». Мое предположение, что сейчас все проходит через государство, чтобы учесть этот момент.

- Когда можно привиться всем желающим?

- Пока говорят про середину апреля, некоторые поликлиники прививают уже сейчас, если им звонить напрямую.

- Кому нельзя прививаться?

- Тем, у кого аллергия на компоненты вакцины, у кого был анафилактический шок. Еще, если вы в данный момент чем-то болеете или если у вас обострились хронические заболевания. Ну, и пока не рекомендуется детям, беременным, кормящим.

- А если я не знаю, есть ли у меня аллергия или нет?

- Именно поэтому вам говорят посидеть в поликлинике 30 минут после вакцинации. Хоть и шанс совсем мизерный, если вдруг что-то случится, помощь будет рядом.

- Можно ли прививаться беременным?

- Пока нет. Потому что состояние беременности считается особенным. Чтобы разрешить вакцинацию беременных, нужны отдельные исследования. А как знаете, лишний раз беременных вообще не трогают, не то, что опыты проводят.

- Можно ли прививаться кормящим?

- Пока нельзя. Вопрос изучается. Есть информация, что антитела уже обнаружены в грудном молоке. Но пока все перестраховываются.

В случае беременности многое может пойти не так. И если что-то пойдет не так, а беременная привилась во время беременности, обвинят именно прививку. Это как с расстройствами аутистического спектра – у ребенка бы все равно проявилась болезнь, вне зависимости от прививки, но потому что прививка была сделана, и она инвазивна, обвиняют ее. Но, кстати, были случаи, что беременные прививаются, и тогда после рождения антитела передаются ребенку.

- Можно ли прививаться детям?

- Пока нет. Логика такая же. Детей вообще сложно привлекать к каким-либо исследованиям, потому что они не до конца могут осознавать, что они делают и поэтому не могут дать полноценное согласие на участие в исследованиях. Насколько я знаю, Pfizer уже начал исследования своей вакцины для детей до 12 лет.

- Можно ли прививаться людям, старше 65 и людям с хроническими заболеваниями?

- Людям старше 65 лет можно. А людям с хроническими заболеваниями можно, если заболевание хорошо контролируется. Чтобы быть точно уверенным, хорошо ли оно контролируется, сходите на прием к своему лечащему врачу. Если у Вас особо тяжелые хронические заболевания, в инструкции написано прививаться «с осторожностью». Это значит Вы обязательно перед вакцинацией идете к врачу и говорите ему/ей о своем намерении вакцинироваться.

- Что делать, если у меня аутоиммунное заболевание?

- По инструкции, нужно отменить прием препаратов, подавляющих работу иммунной системы на месяц до и после вакцинации, потому что из-за них у вас просто не сработает вакцина. Обязательно обсудите этот момент со своим лечащим врачом.

- Можно ли планировать беременность после вакцинации

- Да.

- Вызывает ли вакцина бесплодие?

- Нет. Это старый миф. Вакцины действуют больше локально, к тому же они могут только стимулировать производство антител через разные механизмы. Ну и у разных вирусов есть возможность заходить только в определенные клетки. Вот, например, почему коронавирус такой опасный – он может проникать в много разных клеток.

- Может ли вакцина дать побочку через несколько лет?

- Нет. Компоненты очень быстро разрушаются в организме. Даст ли вам таблетка парацетамола, которую Вы выпили два дня назад эффект через два года? Спрашиваете ли Вы себя о побочках, когда съедаете шаурму?

- Поменяет ли вакцина мою ДНК?

- Нет. Пока мы не умеем так легко это делать в организме человека. Вакцина доставляет инструкцию по производству кусочка вируса только в некоторые из Ваших клеток. Там внутри свободные клеточные рабочие считают эту инструкцию и сделают кусочек вируса. После этого данная инструкция будет уничтожена клеткой.

- Как работает «Спутник V»?

- «Спутник V» – векторная вакцина. Ее задача – доставить кусочек генетического материала вируса, который кодирует S-шип. Это, по сути, инструкция для сборки шипа. Просто так этот кусочек ДНК невозможно запихнуть в вакцину. Ему нужен транспорт. В случае «Спутника V» этот транспорт – аденовирус. Аденовирус – это один из вирусов простуды, он часто встречается в природе. У него убирают репродуктивные «органы», кладут внутрь кусочек ДНК коронавируса и доставляют инъекцией в тело. Там аденовирус донесет ДНК до клетки, где ее переведут на язык, который будет понятен клеточным рабочим, которые будут собирать S-шип. Эта ДНК никуда не встраивается, а просто считывается органеллами клетки. Как только клетка сделает S-шипы, они будут доставлены на поверхность клетки, где их могут увидеть ваши клетки иммунитета, и поднять тревогу. Так они научатся распознавать этот S-шип, чтобы быть наготове, когда в организм попадет настоящий вирус.

- Спутник V» – одноразовая вакцина?

- В той формуляции, которая сейчас доступна, возможно, да. Потому что мы используем в качестве транспорта для ДНК аденовирус, иммунитет выработает антитела и против аденовируса. Прелесть в том, что аденовирусов в природе очень много. Например, в двух дозах «Спутника V» используются разные аденовирусные типы. И таких типов только человеческого аденовируса – более 50. Еще есть аденовирус-ассоциированные векторы – их больше 100. Еще есть другие вирусы, которые можно использовать в качестве транспорта, и их, наверное, в общем, тысячи. Возможно, если мы будем вакцинироваться каждый год, ученые будут использовать разные векторы для производства вакцин. К тому же, пока точно неизвестно, как долго держатся антитела к определённому типу аденовируса, не факт, что они на всю жизнь.

- В чем разница между «российским» Спутником и «казахстанским»?

- Никакой. В Караганде вакцину не производят, а собирают из запчастей, которые присылают с России. Первая партия вакцин была отправлена на контроль в центр имени Гамалеи (это создатели вакцины). В России, кстати, тоже не один центр все производит, а есть несколько заводов, которым разрешено делать вакцину.

- Зачем у некоторых вакцин две дозы?

- Если при разработке вакцин одна доза не дает достаточную эффективность, то нужна вторая, чтобы напомнить о вирусе и спровоцировать иммунные клетки сделать еще больше антител и крепче усвоить пройденный материал и закрепить его.

- Критично ли делать вторую дозу через 21 день?

- Нет, можно чуть позже, но не раньше. Разработчики утверждают, что в срок от 21 до 60 дней, все должно нормально сработать. Пока непонятно, насколько будет эффективна вакцина в конце, если прививку сделать позже. Возможно, защита будет чуть меньше.

- Какую вакцину Вы посоветуете?

- Ту, которая вам доступна прямо сейчас. Ну и плюс у нас в обозримом будущем пока не предвидится западных вакцин.

- Вакцина AstraZeneca вызывает тромбы?

- Нет, тромбообразование происходит очень часто в общем населении, потому что тромб — это сгусток крови. А загустеть кровь может от чего угодно. В основном тромбы образуются из-за малоподвижности, но на это может повлиять питание, курение, прием оральных контрацептивов и других лекарств, перелеты, болезни, недавние операции. Поэтому, например, если у вас была операция, хирурги вам мозг «проедят», чтобы Вы как можно раньше встали на ноги и ходили. Усиленное внимание медиа, конечно, привело к тому, что случаи, которые произошли, сильно раздули. Всегда помните, что «после» не значит «из-за».

- Текущий всплеск заболеваемости связан с вакцинацией?

- Нет, конечно. Вакцина не способна заразить Вас вирусом. В вакцине содержится инструкция к производству одного кусочка внешней оболочки вируса. В целом, живом вирусе этот кусочек работает как рука – он открывает дверь в клетку. В вакцине же содержится только инструкция по сборке одной руки. Рука не может размножаться и заражать другие клетки.

- Что значит эффективность в 92%?

- Это значит, что если вы привьетесь, то у вас на 92% (а это в 13 раз) меньше шансов заболеть КВИ при прямом контакте с вирусом, чем если бы вы были не привиты. Но при этом разработчики говорят, что вакцина на 100% защищает от тяжелых последствий вируса, а это значит, что если вы и заболеете, то в реанимацию не попадете.

- Если у одной вакцины эффективность 92%, а у другой 74%, это же значит, что первая лучше?

- Не совсем. Чтобы сравнивать эффективность вакцин, они должны были исследоваться в одинаковых условиях в одно и то же время. А этого не было. Некоторые вакцины испытывались в пик пандемии, другие - нет, плюс еще все вакцины испытывались в разных странах с разными штаммами и на разных популяциях людей.

- Как подготовиться к вакцинации?

- Главное, чтобы у Вас не было обострений каких-то болезней. В остальном же определенная подготовка не требуется. Непосредственно перед вакцинацией Вас опросит и осмотрит врач, который убедится в том, что Вы в данный момент ничем не болеете – проверит температуру, сатурацию, давление, проверит сердце, легкие, горло.

- Как вести себя после вакцинации?

- В течении трех дней не рекомендуются физические нагрузки, алкоголь, распаривание места вакцинации. Высыпайтесь, отдыхайте, кушайте хорошо, ограничьте стресс, продолжайте защищаться от вируса другими методами (маски, дистанция, обработка рук).

- Что можно ожидать после вакцинации?

- В течение 2-3 дней у вас могут быть (не обязательно, что будут) повышение температуры тела, недомогание, слабость, боль в мышцах, головная боль, мигрень, может болеть место укола. Это всё нормальная реакция: значит Ваш организм борется. И если у вас нет реакции, это не значит, что вакцина не сработала. У всех эффект разный, у кого-то ничего вообще нет, у других – весь букет. Пока не очень понятно, от каких факторов это зависит.

- Можно ли заболеть после вакцинации?

- Можно. Вы можете заболеть, например, в день вакцинации. Антитела не содержатся в вакцине, они делаются вашим телом в ответ на вакцину. Чтобы сделать антитела, организму нужно время. Обычно это 2-3 недели. Через 3 недели после первой дозы «Спутника V», Вам нужно сделать вторую дозу. И вот через 2-3 недели после второй дозы, у Вас выработается хороший уровень антител, который Вас будет защищать.

- Можно ли после вакцинации снять маску?

- Я б не рекомендовала. Вдруг Вы попали в те самые 8%, или у Вас не сильно выработались антитела. Конечно, тяжело Вы не заболеете, но все равно будет неприятно.

- Нужно ли изолироваться после вакцинации?

- Нет. Хоть и вакцина содержит фрагменты двух вирусов, ни один из них не может размножаться и заразить вас.

- Будут ли давать документ о том, что я вакцинировался?

- Да, после получения второй дозы в Вашем мобильном приложении EGov появится паспорт вакцинации. Нужно зайти в «сервисы» – «цифровые документы» – авторизоваться через ЭЦП или SMS - нажать «обновить» – в моих документах должен появиться паспорт вакцинации.

- Нужно ли сдавать антитела перед вакцинацией?

- Если хотите для себя сами посмотреть – сдайте. На самом деле, наличие антител – это не противопоказание к вакцинации. Антитела – это ваша личная защита от вируса. Их можно получить, переболев или сделав вакцину. В среднем, после болезни антитела держатся 6 месяцев. Именно поэтому ВОЗ рекомендует привиться через 6 месяцев после выздоровления, когда у Вас пропадет своя защита и Вам потребуется новая. Пока же вакцины можно оставить тем, у кого защиты вообще нет.

- В чем разница антител после болезни и вакцинации?

- Антитела после вакцинации считаются более стабильными, потому что уровень антител после болезни сильно зависит от того, как Вы переболели.

- Есть ли определенный уровень антител, ниже которого рекомендуют делать вакцину?

- Такой черты нет, потому что разные лаборатории используют разные тест-системы. Ждем пока появятся новые данные и ориентируемся на время после выздоровления.

- Как проверить сработала ли вакцина?

- Вы можете через 2-3 недели после второй дозы сдать анализ на уровень антител. Важно: у разных лабораторий разные тесты, которые настроены на разные белки коронавируса. После вакцинации «Спутник V» нужно сдать тест, настроенный именно на S-шип. Иначе даже при наличии антител тест покажет ноль.

- Какие тест-системы настроены на S-шип?

- Судя по информации, предоставленной разработчиками, нужно использовать следующие тест-системы: 1) «LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG» Италия, DiaSorin S.p.A, 2) «SARS-CoV-2-RBD-ИФА-Гамалеи», 3) АО «Вектор-Бест», 4) «ЕВРОИММУН Медицинише Лабордиагностика ГмбХ».

- Как сочетать «Спутник V» с другими вакцинами?

- Разработчики говорят: выждать месяц. В принципе такие рекомендации, не думаю, что сохранятся в будущем, потому что многие вакцины можно делать одновременно. Но пока так.

- Что будет, если я заболею после первой дозы вакцины?

- Тогда вторую дозу нужно будет отложить. Насколько? Будет зависеть, как тяжело Вы переболеете, и насколько сильно у Вас вырастут антитела. Каждый случай нужно разбирать отдельно.

- Насколько хватит эффекта вакцины?

- Пока сказать невозможно. Есть разные оценочные данные, но разброс слишком большой. Пока ждем, наблюдаем за первыми вакцинировавшимися и считаем, сколько у них антител.

- Если я простыл(а) перед вакцинацией, сколько нужно выждать?

- Если это обычная простуда, то 2 недели после окончания симптомов. Если коронавирус - 6 месяцев

- Что по мутациям?

- Вирусы мутируют постоянно, в принципе, как и люди. При размножении живые организмы могут обмениваться генетической информацией, чтобы их потомство могло получиться более успешным, нежели родители. Люди тоже постоянно мутируют, не только при формировании зиготы. При каждом делении ваших клеток, а у вас их триллионы, могут произойти мутации. Но потому что Вы состоите не из одной клетки, вы даже их не замечаете. Большинство мутаций вируса оказываются нежизнеспособными. Но иногда происходят вот такие вот удачные для вируса. Они и распространяются.

- Защищают ли вакцины от мутировавших штаммов?

- От некоторых да. «Pfizer» и «Moderna» проверили свои на британском штамме, и они работают, насчет других пока нет информации. «Спутник V» сейчас исследуют, но пока еще тоже не опубликовали результаты. Важно напомнить, что мутации происходят только в людях, и происходят постоянно. Просто некоторые мутации более «удачные», чем другие. Поэтому чем раньше все привьются, тем меньше шансов у вируса мутировать в еще большего монстра.

- Будут ли вакцины неэффективны против будущих мутаций вируса?

- В теории могут. Мутации проходят постоянно в разных частях генетического материала. Однако у вируса есть части «тела», которые критично оставить неизменными, без мутаций. Например, в «Спутнике V», «Pfizer» и «Moderna» используется ген S-шипа, который цепляется за АПФ-2 рецепторы. S-шип – это как рука коронавируса, которой он берется за ручку двери – АПФ-2 рецептор – чтобы зайти внутрь клетки. Поэтому, если эта часть сильно мутирует, и вместо «руки» вырастет «глаз», вирус окажется нежизнеспособным.

- Вакцина слишком быстро изобретена?

- На самом деле, нет. Цифра в 10 лет приводится от идеи до выпуска вакцины на рынок. У нас уже были все технологии для производства вакцин и генетический код вируса в открытом доступе. Даже самой новой из вакцинотехнологий – мРНК – уже 50 лет. Да, 10-12 месяцев, это беспрецедентная скорость производства. Почему так получилось? Очень много лабораторий по всему миру отложили свои текущие исследования, чтобы сосредоточиться на производстве вакцин. К тому же, никогда, наверное, у ученых не было столько денег, потому что и государства, и многие частные компании сразу вложили миллионы-миллиарды долларов в разработки. Обычно исследования идут последовательно, когда после каждой фазы исследования ученые доказывают, что их вакцина пригодна к использованию, перед фармкомпаниями, которые выделяют деньги. И потому что тут замешаны деньги, бюрократический процесс идет очень медленно. В случае коронавакцин фазы шли одновременно. Это значит, что если на середине пути выяснится, что вакцина бесполезна, фармкомпании потеряют огромные деньги. Особенно, если производство вакцин начинается до окончания всех фаз исследования, что было в этом случае. Еще причина – чтобы испытать вакцину, нужно набрать добровольцев. В случае с этим вирусом добровольцев было более чем достаточно.

- Вакцины малоизучены?

- По всему миру на сегодня привились уже 564 миллиона человек, выпущены десятки публикаций эффективности и безопасности. Информации много, обновляется она каждый день. Кстати, напомню, что в гонку по производству вакцины зашли более 200 лабораторий, начали исследования около 100 вакцин, сейчас хотя бы в одной стране мира разрешены 13 вакцин. В широкой практике известны еще меньше. Мы видим, что много вакцин или сошли с дистанции, или замедляют свои разработки, возвращаются «к чертежам», чтобы доработать или поменять вакцины, чтобы те точно работали и точно были безопасными. Вакцины изучаются постоянно, и к ним всегда более пристальное внимание, потому что это средство профилактики, а не лечения.