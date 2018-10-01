На бюро Мажилиса обсудили приоритеты Послания Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось бюро Мажилиса, на котором обсудили Послание Главы государства, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Подчеркнув, что каждое Послание Президента страны Нурсултана Назарбаева - это всегда поистине исторический документ, имеющий первостепенное значение для каждой казахстанской семьи, Нурлан Нигматулин отметил, что нынешнее обращение Главы государства является логичным продолжением курса, нацеленного, прежде всего, на рост благосостояния населения.

По словам спикера Мажилиса, Глава государства представил стране, народу всеобъемлющую программу действий в экономике, социальной сфере, региональном развитии на десятилетия вперёд.

«По масштабу поставленных целей, по заданным темпам изменений этот стратегический документ не имеет прецедентов, - сказал Н.Нигматулин, - и все направления Послания Президента Казахстана станут приоритетами в работе депутатского корпуса и руководством к действию в законотворческой деятельности».

А на предстоящем пленарном заседании Палаты предлагается рассмотреть ряд законопроектов.

Проект повестки содержит также новые документы, по которым палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений.

Это проект Конституционного закона с сопутствующими поправками «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан».

Здесь и проект законодательных поправок по вопросам физической культуры и спорта.

Кроме того, на заседании бюро рассмотрен вопрос о проведении выездного заседания комитета палаты законодательству и судебно-правовой реформе в Алматы.