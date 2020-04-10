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    На борту французского авианосца подтвердили 50 случаев коронавируса

    10 Апреля 2020, 19:11

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На борту французского авианосца «Шарль де Голль» полсотни случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства обороны Франции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что группа медиков поднялась на борт судна в среду после того, как команда сообщила о признаках симптомов коронавируса среди членов экипажа.

    «Результаты 66 тестов показали 50 случаев COVID-19 на борту «Шарля де Голля». На этом этапе состояние здоровья моряков не ухудшается», - отмечается в заявлении министерства обороны.

    При этом трое моряков эвакуированы с борта авианосца вертолетом в военный госпиталь города Тулона на юге Франции в качестве «превентивной меры».

    Остальные заболевшие члены экипажа находятся в специально оборудованной для этого карантинной зоне.

    Единственный французский авианосец, который в настоящее время держит путь в порт Тулона, имеет на борту около 1800 человек.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Франция
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